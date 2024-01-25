Стало известно о состоянии здоровья упавшей фигуристки
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер рассказала, как себя чувствует упавшая фигуристка Симонова.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер рассказала, как себя чувствует упавшая фигуристка Симонова.
Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, упала во время выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова с высоты упала на правый бок, ударившись головой об лед. Несмотря на это, пара закончила выступление, после чего 14-летнюю фигуристку госпитализировали.
«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», — приводит слова Мозер «РИА Новости Спорт».
Симонова — одна из перспективных юниорок в парном катании, занимается в группе Сергея Рослякова и Бетины Поповой (группа, в которой также катаются Алена Косторная и Георгий Куница).