Стало известно о состоянии здоровья упавшей фигуристки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ac814f285a563820&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240308" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, упала во время выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова с высоты упала на правый бок, ударившись головой об лед. Несмотря на это, пара закончила выступление, после чего 14-летнюю фигуристку госпитализировали.

«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», — приводит слова Мозер «РИА Новости Спорт».