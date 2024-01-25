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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно о состоянии здоровья упавшей фигуристки

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер рассказала, как себя чувствует упавшая фигуристка Симонова.

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Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, упала во время выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова с высоты упала на правый бок, ударившись головой об лед. Несмотря на это, пара закончила выступление, после чего 14-летнюю фигуристку госпитализировали.

«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», — приводит слова Мозер «РИА Новости Спорт».

Симонова — одна из перспективных юниорок в парном катании, занимается в группе Сергея Рослякова и Бетины Поповой (группа, в которой также катаются Алена Косторная и Георгий Куница).

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