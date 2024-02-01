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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова поделилась видео с танцем на улице в китайском Чэнду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова cтанцевала в спортивном костюме посреди улицы в китайском городе.

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Видео, на котором фигуристка исполняет танец в спортивном костюме, опубликовал фан-аккаунт спортсменки в соцсетях.

Алина Загитова и еще несколько известных российских фигуристок, включая Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву, находятся в Китае, где выступают в шоу. Представления проходят в Пекине и Чэнду.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в Пхенчхане, а также чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

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