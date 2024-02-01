Загитова поделилась видео с танцем на улице в китайском Чэнду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240372" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео, на котором фигуристка исполняет танец в спортивном костюме, опубликовал фан-аккаунт спортсменки в соцсетях.

Алина Загитова и еще несколько известных российских фигуристок, включая Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву, находятся в Китае, где выступают в шоу. Представления проходят в Пекине и Чэнду.