Загитова поделилась видео с танцем на улице в китайском Чэнду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова cтанцевала в спортивном костюме посреди улицы в китайском городе.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова cтанцевала в спортивном костюме посреди улицы в китайском городе.
Видео, на котором фигуристка исполняет танец в спортивном костюме, опубликовал фан-аккаунт спортсменки в соцсетях.
Алина Загитова и еще несколько известных российских фигуристок, включая Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву, находятся в Китае, где выступают в шоу. Представления проходят в Пекине и Чэнду.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в Пхенчхане, а также чемпионка мира (2019) и Европы (2018).