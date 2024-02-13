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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в третий раз стала мамой

Экс-фигуристка Елена Ильиных и ее супруг, артист балета Сергей Полунин, в третий раз стали родителями.

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Источник: РИА "Новости"

Елена Ильиных поделилась радостью со своими подписчиками в соцсетях.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь. За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете! И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы все-таки успели сфотографироваться», — написала Ильиных в своих соцсетях.

У Ильиных и Полунина уже есть двое детей — сыновья Мир и Дар. Мир родился в 2020 году, Дар — в 2022-м.

29-летняя Елена Ильиных выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым и стала олимпийской чемпионкой командных соревнований фигуристов в 2014 году. В Сочи спортсмены завоевали и бронзу в танцах на льду. В 2017 году Елена завершила спортивную карьеру.

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