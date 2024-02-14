Фигуристка ударилась лицом об лед и не завершила прокат: видео

Швецова, на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова, упала с тройного флипа, ударилась головой об лед и не могла встать в течение нескольких секунд. Музыку остановили, судьи вызвали врачей. Немеого полежав, Швецова поднялась и смогла самостоятельно покинуть лед. Лицо спортсменка прикрыла рукой, оно было в крови.