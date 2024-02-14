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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка ударилась лицом об лед и не завершила прокат: видео

15-летняя российская фигуристка Анна Швецова не смогла завершить прокат произвольной программы из-за падения.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Швецова, на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова, упала с тройного флипа, ударилась головой об лед и не могла встать в течение нескольких секунд. Музыку остановили, судьи вызвали врачей. Немеого полежав, Швецова поднялась и смогла самостоятельно покинуть лед. Лицо спортсменка прикрыла рукой, оно было в крови.

В декабре прошлого года Анна Швецова выиграла первенство Вологодской области.

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