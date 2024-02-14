Упавшая фигуристка Швецова уже приступила к тренировкам

"Ничего страшного не произошло. Дети падают с прыжков постоянно. Была ошибка при выполнении, она упала и рассекла кончик брови. Во время соревнований дежурила бригада скорой помощи, они оказали своевременную помощь. Позднее нам предоставили справку из скорой, где указано, что рассечение два сантиметра. Шов наложили, также провели обследование. Сотрясения не выявили. Также с мамой девочки связалась полиция, взяла все объяснения. Вчера девочка уже вышла на тренировку.

Все действия были в соответствии с правилами вида спорта. Даже на видео слышно, как старший судья останавливает свистком музыку и сразу зовет скорую, которая дежурила у входа в ледовый центр. Врач ледового дворца со специально отведенного места подошел быстрее скорой. Мама, которая стояла у бортика, тоже шла к ней, просто по льду быстро не побежишь, и получилось, что девочка поднялась раньше. Если дальше смотреть видео, то мама встретила ее на льду! Судья также кричала, чтобы к девочке подъехали те, на ком есть коньки. Но она была предпоследней в разминке и в коньках никого не было. Но повторяюсь, мама к ней шла. Со стороны организаторов соревнований не было нарушено ничего«, — приводит слова вице-президента Федерации фигурного катания на коньках Вологды Любови Кубасовой “РИА Новости Спорт”.