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19:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова высказалась о смене гражданства российскими фигуристами

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, как удержать фигуристов из России от смены спортивного гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на инициативу Федерации фигурного катания Канады, которая хочет добиться упрощения процедуры смены спортивного гражданства для фигуристов.

«Чем мы можешь помочь фигуристам, чтобы не лишиться их? Кто будет добавлять финансовую мотивацию, чтобы удержать их? У Федерации есть деньги? Министерство спорта? Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой», — цитирует Metaratings слова Тарасовой.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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Тарасова высказалась о смене гражданства российскими фигуристами
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