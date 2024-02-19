Тарасова высказалась о смене гражданства российскими фигуристами

«Чем мы можешь помочь фигуристам, чтобы не лишиться их? Кто будет добавлять финансовую мотивацию, чтобы удержать их? У Федерации есть деньги? Министерство спорта? Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другой», — цитирует Metaratings слова Тарасовой.