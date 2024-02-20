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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Сотникова — о победе в Сочи: Этот день стал символом невозможного

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова вспомнила победу на ОИ-2014 в Сочи.

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Сотникова стала первой в российской истории чемпионкой Олимпиады в женском одиночном катании.

«Ровно 10 лет назад была написана история на всю жизнь! Первое золото в женском одиночном катании за всю историю России. Этот день не описать словами, он навсегда в моем сердце. Это нечто большее, чем просто победа. Он стал символом невозможного, достижимого, мечты, ставшей реальностью.

Этот день останется в наших сердцах навсегда, напоминая о том, что сила духа способна совершать чудеса, а вера в себя может перемещать горы. Это победа не только моя, но и моей команды, моей семьи и всей страны», — написала Сотникова в своем телеграм-канале.

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