Дисквалифицированная за допинг Валиева снялась в кулинарном шоу

Дети в этом шоу соревнуются между собой, готовя десерты для звездных гостей программы.
«Самое сладкое шоу на российском телевидении! За звание лучшего кондитера страны будут соревноваться дети. Своими руками они творят кондитерские шедевры. Вкусам их тортов может позавидовать сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки», — говорится в описании к шоу на одном из федеральных телеканалов.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.