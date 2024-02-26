Дисквалифицированная за допинг Валиева снялась в кулинарном шоу

«Самое сладкое шоу на российском телевидении! За звание лучшего кондитера страны будут соревноваться дети. Своими руками они творят кондитерские шедевры. Вкусам их тортов может позавидовать сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки», — говорится в описании к шоу на одном из федеральных телеканалов.