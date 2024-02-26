CAS зарегистрировал 4 апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в командном турнире, переместив сборную России с первого места на третье.

CAS зарегистрировал совместную апелляцию канадской команды, Федерации фигурного катания Канады и Национального олимпийского комитета Канады. Они просят переместить сборную России на четвертое место, а Канаду — на третье. Также зарегистрированы отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.