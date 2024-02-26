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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

CAS зарегистрировал 4 апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в командном турнире, переместив сборную России с первого места на третье.

CAS зарегистрировал совместную апелляцию канадской команды, Федерации фигурного катания Канады и Национального олимпийского комитета Канады. Они просят переместить сборную России на четвертое место, а Канаду — на третье. Также зарегистрированы отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

На Олимпиаде в Пекине первое место в командном турнире фигуристов заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы. После перераспределения медалей Международным союзом конькобежцев сборная США должна получить золото, Япония — серебро, Россия — бронзу.

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