Канада обжаловала решение ISU о распределении медалей на ОИ-2022

Ранее Спортивный арбитражный суд зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», — приводит слова представителя Skate Canada ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в командном турнире, переместив сборную России с первого места на третье.