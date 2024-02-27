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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Канада обжаловала решение ISU о распределении медалей на ОИ-2022

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) рассчитывает, что Спортивный арбитражный суд внесет ясность в решение Международного союза конькобежцев по распределению медалей командного турнира фигуристов на ОИ-2022 в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Спортивный арбитражный суд зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех затронутых сторон», — приводит слова представителя Skate Canada ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в командном турнире, переместив сборную России с первого места на третье.

CAS зарегистрировал совместную апелляцию канадской команды, Федерации фигурного катания Канады и Национального олимпийского комитета Канады. Они просят переместить сборную России на четвертое место, а Канаду — на третье. Также зарегистрированы отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

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