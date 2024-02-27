Фигуристам США могут вручить золото ОИ-2022 на Играх в Париже

Американские фигуристы стали обладателями золотых медалей после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты и провел перераспределение наград за олимпийский командный турнир в Пекине.

Национальный олимпийский комитет США хочет провести церемонию вручения наград на Олимпийских играх в Париже. Если Международным олимпийский комитет (МОК) одобрит это предложение, то церемония награждения пройдет на второй неделе Олимпийских игр с 4 по 11 августа.