Фигуристам США могут вручить золото ОИ-2022 на Играх в Париже

Американские фигуристы стали обладателями золотых медалей после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты и провел перераспределение наград за олимпийский командный турнир в Пекине.
Национальный олимпийский комитет США хочет провести церемонию вручения наград на Олимпийских играх в Париже. Если Международным олимпийский комитет (МОК) одобрит это предложение, то церемония награждения пройдет на второй неделе Олимпийских игр с 4 по 11 августа.
В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе фигуристки стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.