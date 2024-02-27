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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристам США могут вручить золото ОИ-2022 на Играх в Париже

Церемония награждения сборной США по фигурному катанию золотыми медалями за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года может пройти во время летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан.

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Источник: РИА "Новости"

Американские фигуристы стали обладателями золотых медалей после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты и провел перераспределение наград за олимпийский командный турнир в Пекине.

Национальный олимпийский комитет США хочет провести церемонию вручения наград на Олимпийских играх в Париже. Если Международным олимпийский комитет (МОК) одобрит это предложение, то церемония награждения пройдет на второй неделе Олимпийских игр с 4 по 11 августа.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе фигуристки стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

 Фигуристам США могут вручить золото ОИ-2022 на Играх в Париже
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