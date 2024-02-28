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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой

Строительство школы Алины Загитовой планируется начать в Казани летом 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил ТАСС министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой талантливые спортсмены будут иметь возможность тренироваться на льготной основе или бесплатно.

«Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика — школа, будет и внебюджетная история — так сегодня работает любая школа. Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — заявил Леонов.

Ранее стало известно, что Алина Загитова будет выполнять в учреждении функции менеджера.

21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года. Она также является чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира 2019 года и серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов.

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