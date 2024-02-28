Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой
Строительство школы Алины Загитовой планируется начать в Казани летом 2024 года.
Строительство школы Алины Загитовой планируется начать в Казани летом 2024 года.
Как сообщил ТАСС министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой талантливые спортсмены будут иметь возможность тренироваться на льготной основе или бесплатно.
«Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика — школа, будет и внебюджетная история — так сегодня работает любая школа. Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — заявил Леонов.
Ранее стало известно, что Алина Загитова будет выполнять в учреждении функции менеджера.
21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года. Она также является чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира 2019 года и серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов.