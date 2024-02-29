В МОК сообщили, когда фигуристы получат медали за командный турнир

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого решения Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. В итоге золотые олимпийские медали достались сборной США, а серебряные медали перешли команде Японии.

26 февраля CAS зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU о перераспределении медалей. Одну из них подала Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) с требованием переместить российскую сборную на четвертое место и вручить бронзовые награды канадским фигуристам.

«В настоящее время решение оспаривается, это еще раз ставит спортсменов и МОК в тупик. Мы надеемся, что дела будут решены быстро и ISU сможет определить окончательный рейтинг командных соревнований. Только после этого шага МОК сможет принять решение о вручении медалей. Мы выражаем большое сочувствие спортсменам, которым уже два года приходится ждать окончательных результатов своих соревнований. Мы призываем все стороны, участвующие в судебных делах, добиваться быстрых решений в CAS», — сообщили в пресс-службе МОК.