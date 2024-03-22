Японская пара не вышла на награждение ЧМ по фигурному катанию
Японские фигуристы Рюити Кихара и Рику Миура, ставшие призерами ЧМ в соревнованиях спортивных пар, не вышли на награждение, так как партера увезли в больницу на капельницу.
Японские фигуристы Рюити Кихара и Рику Миура, ставшие призерами ЧМ в соревнованиях спортивных пар, не вышли на награждение, так как партера увезли в больницу на капельницу.
Японская пара завоевала серебро, уступив канадцам Дианне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму. Третьими в соревнованиях спортивных пар стали представители Германии Минерва Хазе и Никита Володин.
«Рюити и Рику чрезвычайно гордятся своим выступлением. Рюити кашлял, у него началось головокружение из-за низкого уровня сахара в крови. Он не мог удержать равновесие. Врачи решили, что лучшим вариантом будет положить его на носилки. Они подключали его к капельнице, и сейчас он чувствует себя лучше», — приводит слова тренера пары Бруно Маркотта пресс-служба ISU.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Монреале и завершится 23 марта.