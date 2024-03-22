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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Японская пара не вышла на награждение ЧМ по фигурному катанию

Японские фигуристы Рюити Кихара и Рику Миура, ставшие призерами ЧМ в соревнованиях спортивных пар, не вышли на награждение, так как партера увезли в больницу на капельницу.

Источник: РИА "Новости"

Японская пара завоевала серебро, уступив канадцам Дианне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму. Третьими в соревнованиях спортивных пар стали представители Германии Минерва Хазе и Никита Володин.

«Рюити и Рику чрезвычайно гордятся своим выступлением. Рюити кашлял, у него началось головокружение из-за низкого уровня сахара в крови. Он не мог удержать равновесие. Врачи решили, что лучшим вариантом будет положить его на носилки. Они подключали его к капельнице, и сейчас он чувствует себя лучше», — приводит слова тренера пары Бруно Маркотта пресс-служба ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Монреале и завершится 23 марта.

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Японская пара не вышла на награждение ЧМ по фигурному катанию
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