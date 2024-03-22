Японская пара не вышла на награждение ЧМ по фигурному катанию

«Рюити и Рику чрезвычайно гордятся своим выступлением. Рюити кашлял, у него началось головокружение из-за низкого уровня сахара в крови. Он не мог удержать равновесие. Врачи решили, что лучшим вариантом будет положить его на носилки. Они подключали его к капельнице, и сейчас он чувствует себя лучше», — приводит слова тренера пары Бруно Маркотта пресс-служба ISU.