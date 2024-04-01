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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Аделия Петросян: не чувствую себя первым номером в стране

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, как чувствует себя в роли лидера группы Тутберидзе и страны.

Источник: РИА "Новости"

— Сезон для тебя прошел успешно — ты победила на всех турнирах. Насколько довольна собой?

— Я довольна собой на 75−80 процентов. Все-таки мне не хватило чистых прокатов в этом сезоне. В то же время рада и благодарна кому-то сверху, что этот сезон был таким удачным. Но надо, конечно, учиться прыгать на соревнованиях чисто.

— Тем не менее ты — лидер не только группы, но и всей сборной. Добавляет ответственности?

— Очень спокойно к этому отношусь, об этом даже не думаю. Весь тренировочный и соревновательный процесс провожу в своем темпе. Нет такого, что чувствуешь себя первым номером в стране.

Но вместе с тем есть ощущение, что болельщики уже ждут от меня хороших результатов. Чувствую это, когда они начинают очень громко аплодировать: это придает немного волнения и адреналина. Благодаря нашим фанатам мы и показываем такие результаты, — приводит слова Петросян Sport24.

В прошедшем сезоне Петросян выиграла несколько этапов Гран-при России, а также финал. Стала обладательницей золота на чемпионате России в Челябинске и была сильнее всех на Спартакиаде.

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