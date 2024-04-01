Аделия Петросян рассказала, где провела лучший отпуск

— Есть планы на отпуск?

— Хочется на море. Пока только приблизительно. Море точно будет, может, еще куда-нибудь съездим в красивые места. Лес, горы — что-то такое. Но море я люблю больше всего.

— Где был твой лучший отпуск?

— Когда я была маленькой, в Испании было очень здорово. И в Дубае недавно, — приводит слова Петросян Sport24.