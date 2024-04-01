Аделия Петросян рассказала, где провела лучший отпуск
Чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Аделия Петросян назвала место, где провела лучший отпуск.
Чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Аделия Петросян назвала место, где провела лучший отпуск.
— Есть планы на отпуск?
— Хочется на море. Пока только приблизительно. Море точно будет, может, еще куда-нибудь съездим в красивые места. Лес, горы — что-то такое. Но море я люблю больше всего.
— Где был твой лучший отпуск?
— Когда я была маленькой, в Испании было очень здорово. И в Дубае недавно, — приводит слова Петросян Sport24.
В прошедшем сезоне Петросян выиграла несколько этапов Гран-при России, а также финал. Завоевала золото на чемпионате России в Челябинске и была сильнее всех на Спартакиаде.