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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Аделия Петросян рассказала, где провела лучший отпуск

Чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Аделия Петросян назвала место, где провела лучший отпуск.

Источник: РИА "Новости"

— Есть планы на отпуск?

— Хочется на море. Пока только приблизительно. Море точно будет, может, еще куда-нибудь съездим в красивые места. Лес, горы — что-то такое. Но море я люблю больше всего.

— Где был твой лучший отпуск?

— Когда я была маленькой, в Испании было очень здорово. И в Дубае недавно, — приводит слова Петросян Sport24.

В прошедшем сезоне Петросян выиграла несколько этапов Гран-при России, а также финал. Завоевала золото на чемпионате России в Челябинске и была сильнее всех на Спартакиаде.

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