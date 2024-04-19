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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Американским фигуристам вручили шоколадные медали за Олимпиаду

Фигуристам сборной США вручили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщила американская спортсменка Алекса Книрим.

«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем», — подписала Книрим фото, которое выложила в одной из соцсетей.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.

Решение суда привело к пересмотру итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу. После дисквалификации Валиевой ее титул чемпионки Европы 2022 года перешел Анне Щербаковой.

Камила Валиева сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.

Известный спортивный журналист из США Филипп Херш рассказал, что нужно сделать Камиле Валиевой, чтобы вернуться в спорт после дисквалификации за допинг. По его мнению спортсменке нужно признать ошибку и извиниться. Также он отметил, что Валиева должна сделать это искренне.

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