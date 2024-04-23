Переход дочери Тутберидзе в академию Монреаля возмутил украинцев

Президент Украинской федерации фигурного катания Даниль Амирханов высказал недовольство тем, что выступающая за Грузию пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин перешла в академию Монреаля, где также тренируются украинцы Мария Голубцова и Кирилл Белобров.

В апреле тренер Роман Агенауэр сообщил «Матч ТВ», что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин теперь занимаются в его академии в Монреале, хотя впервые обратились к его команде еще два года назад. По словам специалиста, «тогда было неподходящее время», а «сейчас все идет на улучшение», потому и было начато сотрудничество с представляющим Грузию дуэтом.

«Не знаю, какое улучшение ситуации он подразумевает. Может, ему лучше стало. Нам — нет. Стало гораздо труднее. Для нас недопустимо такое заявление. Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством академии мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», — заявил Амирханов.

Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в 2023 году выиграли два этапа серии «Челленджер» в Астане и Будапеште. На чемпионате Европы 2024 года в Литве, который проходил в январе, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

Академия Монреаля считается сильнейшей в мире, где тренируются танцевальные дуэты. Одними из ярких представителей этого места является пара Габриелла Пападакис и Гийом Сизерон, являющиеся олимпийскими чемпионами турнира в Пекине. Дуэты тренеров академии Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Романа Агенауэра заняли всю турнирную таблицу от призовой тройки до десятого места на недавнем чемпионате мира.