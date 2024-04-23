Татьяна Тарасова заявила о ненависти к WADA из-за дела Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По мнению Татьяны Тарасовой, Всемирное антидопинговое агентство предвзято отнеслось к делу фигуристки Камилы Валиевой из-за недоброжелательного отношения к России.
«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит, проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в январе 2021 года 23 пловца из Китая сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но несмотря на это они были допущены к участию в Олимпиаде в Токио.
В ответ на это главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что китайские спортсмены не были наказаны, так как WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. Он также объяснил, почему за прием аналогичного препарата была наказана фигуристка Камила Валиева. По словам Венцеля, в пробе россиянки было обнаружено гораздо большее количество триметазидина, кроме того, она не представила никаких свидетельств в поддержку своей версии о непреднамеренном попадании в ее организм запрещенного вещества.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.