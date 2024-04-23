Татьяна Тарасова заявила о ненависти к WADA из-за дела Валиевой

По мнению Татьяны Тарасовой, Всемирное антидопинговое агентство предвзято отнеслось к делу фигуристки Камилы Валиевой из-за недоброжелательного отношения к России.

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит, проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в январе 2021 года 23 пловца из Китая сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но несмотря на это они были допущены к участию в Олимпиаде в Токио.

В ответ на это главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что китайские спортсмены не были наказаны, так как WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. Он также объяснил, почему за прием аналогичного препарата была наказана фигуристка Камила Валиева. По словам Венцеля, в пробе россиянки было обнаружено гораздо большее количество триметазидина, кроме того, она не представила никаких свидетельств в поддержку своей версии о непреднамеренном попадании в ее организм запрещенного вещества.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.