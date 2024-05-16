Чемпион мира высказался против отстранения российских фигуристов
Чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Бриан Жубер в интервью «Матч ТВ» высказался против отстранения российских фигуристов.
Чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Бриан Жубер в интервью «Матч ТВ» высказался против отстранения российских фигуристов.
«Я до сих пор общаюсь с русскими спортсменами. Во времена карьеры фигуриста был близок с Алексеем Ягудиным, дружил с Евгением Плющенко, Сергеем Вороновым. Также у меня остались поклонники в России, они пишут, поддерживают меня. Русская аудитория мне всегда нравилась.
Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — сказал Жубер.
Жубер является самым титулованным одиночником в истории французского фигурного катания. В 2014 году после Олимпийских Игр в Сочи он завершил карьеру в возрасте 29 лет. Сейчас Жубер занимается тренерской деятельностью.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований под своей эгидой. В июне 2023 года совет ISU принял решение продлить действие этого запрета.