Чемпион мира высказался против отстранения российских фигуристов

«Я до сих пор общаюсь с русскими спортсменами. Во времена карьеры фигуриста был близок с Алексеем Ягудиным, дружил с Евгением Плющенко, Сергеем Вороновым. Также у меня остались поклонники в России, они пишут, поддерживают меня. Русская аудитория мне всегда нравилась.



Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — сказал Жубер.