Камила Валиева показала свой последний звонок: видео
Российская фигуристка Камила Валиева показала в соцсетях, как проходит ее последний звонок.
Российская фигуристка Камила Валиева показала в соцсетях, как проходит ее последний звонок.
В этом году 18-летняя фигуристка закончила 11-й класс.
Ранее Валиева сообщила, что будет сдавать на ЕГЭ три предмета на выбор: английский язык, обществознание и биологию. Спортсменка планирует подать документы сразу в несколько вузов. В сентябре 2023 года Валиева рассказала, что хотела бы поступить в театральный университет.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.
Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.