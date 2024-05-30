Тренера из США пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

Саппенфилд признана виновной в физическом и психологическом насилии над спортсменами, преследовании, злоупотреблении своим положением, а также недонесении о нарушениях.

Разбирательство было инициировано Центром безопасного спорта США (SafeSport), который в марте 2017 года начал расследование случаев физического, эмоционального и сексуального насилия в олимпийских видах спорта. Саппенфилд находилась под следствием два с половиной года.

«Происходят изменения в культуре. Действия, которые когда-то терпели или игнорировались, больше не принимаются, и ответственность укореняется. Это прогресс, но создание долгосрочных культурных изменений требует твердой приверженности всех членов спортивного сообщества созданию безопасных условий для спортсменов, позволяющих им реализовать свой потенциал. Те, кто цепляется за токсичную тактику, останутся позади и окажутся на неправильной стороне истории», — сказала генеральный директор SafeSport Джу’Риз Колон.

В 2021 году чемпионка Турнира четырех континентов в парном катании Тара Кейн, которая тренировалась под руководством Саппенфилд, обвинила ее в оскорблениях сексуального характера и заявила SafeSport, что пыталась из-за этого покончить с собой.

В том же году Саппенфилд попала под расследование из-за того, что позволила 16-летней российской фигуристке, которая на тот момент тренировалась в США, жить в своем доме вместе с двумя совершеннолетними парнями.