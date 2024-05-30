Фигуристка Худайбердиева: Не смогу выступать под другим флагом

«Каждый раз, когда я читаю новости о том, что кому-то ФФККР дала открепление, я искренне радуюсь за коллег, честное слово. Все ведь и так знают, откуда эти спортсмены и какая федерация вырастила их, а быть частью международного соревновательного мира — огромное счастье.



На фоне всех переходов и смен спортивного гражданства многие люди на протяжении вот уже двух лет спрашивают, почему я не свяжусь с федерацией того же Узбекистана. А что? Мой папа гражданин этой страны, получить темно-зеленый паспорт не составит для меня заметного труда, тем более, с перспективами развития спорта на малой родине.



Не буду врать, в период первой волны шока и паники после отстранения российских спортсменов мысли в голову лезут любые, это даже невозможно контролировать. Но как только я начинала задумываться об этом всерьез, очень четко приходило осознание: я не смогу, вот просто не смогу выступать под другим флагом и не слышать гимн своей страны.



Тем более, теперь я навсегда чемпионка России, я всегда буду ассоциироваться со своим государством, я для всех и навсегда русская. И я этим очень горжусь. Большой удачей стало для меня и то, что мы с моим партнером полностью сошлись в этом ощущении. И даже если нам не будет суждено в своей спортивной карьере выступать на соревнованиях под эгидой ISU, значит такова наша судьба и принять это нужно с благодарностью», — написала Худайбердиева в своей авторской колонке на «Матч ТВ».