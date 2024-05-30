Еще два фигуриста из России сменят спортивное гражданство

Муратов и Беловодченко уже получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Олег Муратов родился в Харькове и до сезона-2020/21 выступал за Украину. После перехода под флаг России он катался в паре с Софьей Качушкиной и занял 10-е место на первенстве страны 2022 года, а также четвертое место на первенстве Москвы в этом же году. Муратов тренировался под руководством Александра Жулина и Александра Ситникова.

24-летний Анатолий Беловодченко выступал в паре с Юлией Тульцевой. Они участвовали в российских и международных стартах, а на национальном первенстве в 2021 году дуэт занял 11-е место.

Ранее стало известно, что фигуристы, выступающие в одиночном катании, Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова приняли решение выступать за Германию.