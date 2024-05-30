Еще два фигуриста из России сменят спортивное гражданство
Российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко планируют продолжить выступать за Польшу, сообщает «Матч ТВ».
Российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко планируют продолжить выступать за Польшу, сообщает «Матч ТВ».
Муратов и Беловодченко уже получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
21-летний Олег Муратов родился в Харькове и до сезона-2020/21 выступал за Украину. После перехода под флаг России он катался в паре с Софьей Качушкиной и занял 10-е место на первенстве страны 2022 года, а также четвертое место на первенстве Москвы в этом же году. Муратов тренировался под руководством Александра Жулина и Александра Ситникова.
24-летний Анатолий Беловодченко выступал в паре с Юлией Тульцевой. Они участвовали в российских и международных стартах, а на национальном первенстве в 2021 году дуэт занял 11-е место.
Ранее стало известно, что фигуристы, выступающие в одиночном катании, Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова приняли решение выступать за Германию.
Также за последние две недели ФФККР дала разрешение Софье Титовой выступать за Армению, Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.