Тарасова рассказала о любви Заворотнюк к фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Заслуженная артистка РФ ушла из жизни сегодня ночью на 54-м году жизни после продолжительной болезни. В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк обнаружена агрессивная форма опухоли головного мозга.
В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, который является пятикратным чемпионом США и двукратным победителем турнира Четырех континентов в танцах на льду. В 2018 году у них родилась дочь Мила.
«Я очень любила Настю, хорошо была с ней знакома. Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело — фигурное катание до такой степени, что даже вышла за Петю замуж. Их отношения вызывали у меня лично восторг. К сожалению, болезнь сгубила ее. Сколько бы они не боролись, победить не смогли. Мне очень жаль, очень жаль людей, которые любили ее», — сказала Тарасова.