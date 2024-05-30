Тарасова рассказала о любви Заворотнюк к фигурному катанию

Заслуженная артистка РФ ушла из жизни сегодня ночью на 54-м году жизни после продолжительной болезни. В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк обнаружена агрессивная форма опухоли головного мозга.

В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, который является пятикратным чемпионом США и двукратным победителем турнира Четырех континентов в танцах на льду. В 2018 году у них родилась дочь Мила.

«Я очень любила Настю, хорошо была с ней знакома. Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело — фигурное катание до такой степени, что даже вышла за Петю замуж. Их отношения вызывали у меня лично восторг. К сожалению, болезнь сгубила ее. Сколько бы они не боролись, победить не смогли. Мне очень жаль, очень жаль людей, которые любили ее», — сказала Тарасова.