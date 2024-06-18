Алина Загитова защитила на «отлично» дипломную работу: видео
Алина Загитова опубликовала видео после защиты дипломной работы на факультете «Продюсирования» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Алина Загитова опубликовала видео после защиты дипломной работы на факультете «Продюсирования» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
«Диплом на отлично», — подписала ролик 22-летняя спортсменка.
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.
Спортсменка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.