Плющенко назвал размер своего максимального гонорара за шоу

«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право. В свое время хорошим источником заработков для фигуристов были турниры Pro-Am, в которых выступали профессионалы и любители. Там вообще платили баснословные деньги», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».