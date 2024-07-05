Плющенко назвал размер своего максимального гонорара за шоу
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какой максимальный гонорар он получил за участие в ледовом шоу.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какой максимальный гонорар он получил за участие в ледовом шоу.
«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право. В свое время хорошим источником заработков для фигуристов были турниры Pro-Am, в которых выступали профессионалы и любители. Там вообще платили баснословные деньги», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».
Евгений Плющенко является рекордсменом по количеству олимпийских наград в фигурном катании: в его активе четыре медали Игр. Помимо двух золотых он завоевал две серебряные награды. Кроме того, фигурист — трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
41-летний Плющенко объявил о завершении карьеры в 2017 году. По его словам, к этому шагу его подтолкнули многочисленные травмы и операции. В данный момент он занимается тренерской деятельностью, а также гастролирует со своим ледовым шоу.