CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу Валиевой

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Золотые медали достались американским фигуристам.

CAS рассмотрел четыре апелляции на решение ISU. Три апелляции подали Олимпийский комитет России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также российские фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Марк Кондратюк и Камила Валиева.

«После слушаний, состоявшихся 12 июня 2024 года, комиссия пришла к выводу, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что команда фигуристов России не может быть удостоена золотой медали. Таким образом, вышеупомянутые апелляции отклонены. Группа вынесла резолютивную часть арбитражного решения. Полный текст решения с обоснованием комиссии будет опубликован в ближайшее время», — сказано в заявлении CAS.