Алина Загитова раскрыла подробности своего будущего шоу
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала подробности о своем будущем ледовом шоу «Хранители времени».
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала подробности о своем будущем ледовом шоу «Хранители времени».
Шоу Загитовой пройдет с 29-го по 31 августа в Казани. 22-летняя спортсменка исполнит роль ангела.
— Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И естественно, я буду непосредственно исполнителем.
— То есть Яна Рудковская, держись?
— Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.
— А кто рисовал эскизы?
— Идеи мои, но, естественно, рисовала не я.
— Здесь много этнического.
— Да, конечно, потому что это будет сделано на день Республики Татарстан. Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна. Я практически буду не вылезать со льда, — сказала Загитова в выпуске шоу ALEKO IN MY BAG на YouTube-канале стилиста Алеко.
Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, чтобы сосредоточиться на работе в ледовых шоу и начать карьеру телеведущей.
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также в 2017 году фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при, а в 2019 году спортсменка одержала победу на чемпионате мира.