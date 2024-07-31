Российских фигуристов не пригласили в Париж на вручение медалей Пекина-2022
Церемония вручения золотых медалей за победу в командном турнире фигуристов состоится в Париже 7 августа.
Церемония вручения золотых медалей за победу в командном турнире фигуристов состоится в Париже 7 августа.
МОК не пригласил российских фигуристов на церемонию вручения медалей командных соревнований Олимпийских игр-2022, которая пройдет 7 августа в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что на церемонию будут присутствовать американцы и японцы.
«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никого, будет вручение золота и серебра», — приводит слова Адамса РИА Новости.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд сообщил, что отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира Игр в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.
В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Камила Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
В январе 2024 года ISU аннулировал результаты Валиевой и переместил сборную России с первого места на третье. Таким образом, первое место заняла команда США, второе — сборная Японии. На бронзу также претендует ставшая четвертой команда Канады, подавшая апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение ISU.