Российских фигуристов не пригласили в Париж на вручение медалей Пекина-2022

МОК не пригласил российских фигуристов на церемонию вручения медалей командных соревнований Олимпийских игр-2022, которая пройдет 7 августа в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что на церемонию будут присутствовать американцы и японцы.

«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никого, будет вручение золота и серебра», — приводит слова Адамса РИА Новости.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд сообщил, что отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира Игр в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Камила Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.