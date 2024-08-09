Ангелопол тренируется с новой партнершей в академии Плющенко

Как сообщает РИА Новости, в августе Валерий Ангелопол и Дарья Карева приступили к совместным тренировкам в академии Евгения Плющенко. В случае успешного завершения пробного периода тренером пары с большой вероятностью станет Наталья Линичук.

Ранее Ангелопол прекратил работу с Линичук, которая в июле заявила, что не будет больше работать с этим фигуристом из-за его «непрофессионального отношения к работе», добавив, что «не желает участвовать в скандалах и дешевом цирке».

Валерий Ангелопол — победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет.