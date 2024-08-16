Российская фигуристка рассказала о попытках суицида и изнасилования

«Всем доброй ночи. Хочу обратить внимание на свое недавнее видео. Надо бы кое-что прояснить. Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное. Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было. Прошу вас не распространять ложную информацию», — написала Зинина.