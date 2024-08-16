Российская фигуристка рассказала о попытках суицида и изнасилования

17-летняя фигуристка записала видео под популярный в соцсетях тренд, где поделилась трагическими подробностями личной жизни.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», — гласит подпись к видео.
Видео было опубликовано под песню «Камень» исполнительницы Flëur. Ролик вызвал резонанс в соцсетях, после чего Зинина попыталась объяснить свою публикацию.
«Всем доброй ночи. Хочу обратить внимание на свое недавнее видео. Надо бы кое-что прояснить. Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное. Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было. Прошу вас не распространять ложную информацию», — написала Зинина.
В сезоне-2022/23 Зинина заняла пятое место на чемпионате России и завоевала бронзу на этапе Гран-при в одиночном катании. В январе 2023 года она упала с тройного лутца на Кубке Первого канала и получила травму. В минувшем сезоне Зинина не выступала из-за проблем с ногой.