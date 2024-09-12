Навка запросила у государства 29,5 млн рублей на ледовое шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на новый сезон ледового шоу «Вечера на хуторе» — соответствующая заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно документу, запрашиваемая сумма составляет 29 540 000 ₽ при софинансировании в размере 134 760 940 ₽