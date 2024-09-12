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Навка запросила у государства 29,5 млн рублей на ледовое шоу

Олимпийская чемпионка запросила данную сумму на новый сезон проекта «Вечера на хуторе» по мотивам произведения Николая Гоголя с участием звезд фигурного катания.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на новый сезон ледового шоу «Вечера на хуторе» — соответствующая заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно документу, запрашиваемая сумма составляет 29 540 000 ₽ при софинансировании в размере 134 760 940 ₽

В авторском шоу Татьяны Навки, созданном по мотивам произведений Н. В. Гоголя, используются современные сценические технологии и участвуют олимпийские чемпионы, отмечено в заявке.

Известно, что в шоу «Вечера на хуторе» роль Солохи исполнит Елизавета Туктамышева, а Камила Валиева играет Одарку. Также в шоу примут участие Алина Загитова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Согласно документу, новый сезон «Вечеров на хуторе» будут показывать в Санкт-Петербурге с сентября 2025 года по февраль 2026 года.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 22,45 миллиона руб. на проведение ледового шоу на музыку Петра Чайковского.