Тарасова прокомментировала падение Трусовой с четверного лутца

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) во время прокатов чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.
«Все девочки катались, это уже хорошо. На мой взгляд, все было очень неплохо. Что касается Александры Трусовой, то меня не удивила ее попытка исполнить четверной лутц. Разве я не знаю ее возможностей? Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон», — цитирует Тарасову РИА Новости.
«Наверное, то, как тяжело мне кататься, потому что форма не та. Я намного выше, намного больше. Форма не позволяет мне легко кататься», — заявила Александра после проката.
До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.
20-летняя Александра Игнатова (Трусова) является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства.
17 августа во Дворце бракосочетания в Барвихе состоялась церемония бракосочетания между Александрой и фигуристом Макаром Игнатовым.