Тарасова прокомментировала падение Трусовой с четверного лутца

«Все девочки катались, это уже хорошо. На мой взгляд, все было очень неплохо. Что касается Александры Трусовой, то меня не удивила ее попытка исполнить четверной лутц. Разве я не знаю ее возможностей? Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон», — цитирует Тарасову РИА Новости.