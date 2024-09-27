Тарасова — о заседании совета ISU: Жду, что нас допустят

Российские фигуристы, конькобежцы, шорт‑трекисты с марта 2022 года отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой ISU. В октябре 2023 года совет ISU оставил в силе свое решение. В ноябре того же года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали иск из Спортивного арбитражного суда (CAS), поданный на решение ISU об отстранении от международных турниров.