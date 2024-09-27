Тарасова — о заседании совета ISU: Жду, что нас допустят

В швейцарской Лозанне проходит заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU). Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ждет от совета Международного союза конькобежцев (ISU) допуска российских спортсменов на международные турниры.
«Жду, что нас допустят. Хуже уже некуда. Мы теряем, но они тоже теряют. Наше участие всегда украшало соревнования», — передает слова Тарасовой «Матч ТВ».
Ожидается, что в случае положительного решения спортсмены из этих двух стран смогут соревноваться на международной арене с сезона-2025/26. В ISU рассмотрят данный вопрос впервые за последний год. Кроме того, в ходе заседания совет ISU рассмотрит вопрос квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года спортсменов из России и Белоруссии
Российские фигуристы, конькобежцы, шорт‑трекисты с марта 2022 года отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой ISU. В октябре 2023 года совет ISU оставил в силе свое решение. В ноябре того же года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали иск из Спортивного арбитражного суда (CAS), поданный на решение ISU об отстранении от международных турниров.