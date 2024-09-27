Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина: ISU принял решение о допуске российских юниоров

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вопрос о возможном допуске российских спортсменов вошел в повестку совета ISU, который проходит с 27-го по 28 сентября в Лозанне.

«Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.

Говорит ли это о потеплении со стороны ISU? А зачем мы ждем какого‑то потепления? Его нет. Им плохо без нас, вот и все», — сказала Роднина.

«Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», добавила Роднина в комментарии для РИА Новости.

Категория юниоров в ISU варьируется в зависимости от дисциплины. В фигурном катании юниорами считаются спортсмены в возрасте от 13 до 19 лет (для девушек) и до 21 года (для юношей). В танцах на льду верхний возрастной предел составляет 21 год как для девушек, так и для юношей. В конькобежном спорте юниорами считаются спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований под своей эгидой. В июне 2023 года совет ISU принял решение продлить действие этого запрета.