Роднина: ISU принял решение о допуске российских юниоров

«Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.



Говорит ли это о потеплении со стороны ISU? А зачем мы ждем какого‑то потепления? Его нет. Им плохо без нас, вот и все», — сказала Роднина.