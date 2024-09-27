Роднина: ISU принял решение о допуске российских юниоров

Вопрос о возможном допуске российских спортсменов вошел в повестку совета ISU, который проходит с 27-го по 28 сентября в Лозанне.
«Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.
Говорит ли это о потеплении со стороны ISU? А зачем мы ждем какого‑то потепления? Его нет. Им плохо без нас, вот и все», — сказала Роднина.
«Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — добавила Роднина в комментарии для РИА Новости.
Категория юниоров в ISU варьируется в зависимости от дисциплины. В фигурном катании юниорами считаются спортсмены в возрасте от 13 до 19 лет (для девушек) и до 21 года (для юношей). В танцах на льду верхний возрастной предел составляет 21 год как для девушек, так и для юношей. В конькобежном спорте юниорами считаются спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.
В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований под своей эгидой. В июне 2023 года совет ISU принял решение продлить действие этого запрета.