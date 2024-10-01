Ангелопол с партнершей пропустят сезон из-за разницы в возрасте

«К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях в 2024 году.
Но, чтобы не терять время понапрасну, мы приготовили для вас сюрприз вместе с Яной Александровной и Евгением Викторовичем.
Мы с Дашей примем участие в шоу “Русалочка” в Санкт-Петербурге с 25.10 по 27.10. Сюрпризом и отличием от прошлого года, будет наш сольный номер», — написал Ангелопол в своем телеграм-канале.
20-летний Ангелопол имеет звание Мастера спорта и по правилам не может выступать среди спортсменов, имеющих звание Кандидата в мастера спорта. Его партнерше Дарье Каревой на момент 1 июля 2024 года было 15 лет, и она пока не может выступать на соревнованиях с Мастерами спорта.
Дарья Карева стала третьей партнершей Ангелопола с 2023 года. Ранее фигурист пять лет выступал в паре с Василисой Кагановской с 2018 года по 2023 год. Вместе они выиграли финал Гран-при России в 2023 году. Позднее он какое-то время катался с Ариной Ушаковой, а в начале 2024 года начал тренироваться с Александрой Шинкаренко, но в июне фигуристы прекратили сотрудничество.