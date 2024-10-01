Ангелопол с партнершей пропустят сезон из-за разницы в возрасте

«К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях в 2024 году.



Но, чтобы не терять время понапрасну, мы приготовили для вас сюрприз вместе с Яной Александровной и Евгением Викторовичем.



Мы с Дашей примем участие в шоу “Русалочка” в Санкт-Петербурге с 25.10 по 27.10. Сюрпризом и отличием от прошлого года, будет наш сольный номер», — написал Ангелопол в своем телеграм-канале.