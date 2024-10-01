Российская фигуристка попала в серьезную аварию

1 октября у фигуристок на чемпионате Москвы состоялся прокат короткой программы. Фигуристка Ксения Синицына попала в аварию по дороге на чемпионат Москвы, из-за чего не выступила на турнире.
«Я попала в сильное ДТП по дороге на соревнования, это было где-то в два часа дня, — рассказала Синицына. — Ехала по МКАД, передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло. Я ударилась о машину, которая ехала в правой полосе, от нее я опять отлетела, ударилась в машину, которая ехала передо мной. Было ДТП из четырех машин, я очень перепугалась, было очень страшно в моменте, когда меня начало колбасить. К счастью, все хорошо закончилось, со здоровьем все хорошо. Машина, конечно, в ужасном состоянии. Я очень хотела выступить, была хорошо готова к старту, но такие жизненные обстоятельства помешали», — передает слова Синицыной Sport24.
Тренер Светлана Панова рассказала подробности ДТП с участием своей подопечной.
«Когда садишься за руль, надо быть готовым, что такое бывает, ситуация жизненная, с ней надо научиться справляться. На дороге не все зависит от тебя. Она водит где-то год, водитель она довольно аккуратный. Насколько я поняла, перед ней кто-то очень резко затормозил, ей тоже пришлось это сделать, а дальше какой-то лихач этого сделать не смог. Ее машину сильно побило, в нее влетели, но она не пострадала. Достаточно быстро все произошло, но поскольку она была за рулем, ее некому было отвезти, она ждала ГИБДД. Поэтому на соревнования она и не попала», — рассказала Панова РИА Новости.
20-летняя Ксения Синицына является бронзовым призером финала Гран-при России 2024 года и победительницей этапа Гран-при России.