«Это мой крест». Медведева — о проигрыше Загитовой на Олимпиаде

«Сейчас у меня все в порядке. Ранее было по-разному: были трудные моменты, а были и такие, когда мне было абсолютно все равно. Я убеждала себя, что серебро тоже медаль! Как говорят: “Зачем расстраиваться? Это же серебряная медаль Олимпийских игр!” Почти никто не добирается до этого уровня, а у меня серебро — Женя, стыдись, побойся бога!



Сейчас я нормально к этому отношусь. Для меня ключевым моментом стало принятие ситуации как факта. У меня просто серебро, даже два. Принять это и понять, что ничего не изменишь. Сколько бы я ни пыталась доказать, что я классная, у меня были разные этапы осознания. Да, нужно просто это принять. Каждый из нас, каждый спортсмен и человек несет свой крест — это мой.



Сейчас у меня отличная жизнь, и я чувствую себя хорошо. Если бы я выиграла… Если рассматривать это с точки зрения квантовой физики, даже если бабочка пролетела бы по другой траектории, все могло бы измениться. А в нашем случае изменилась бы лишь цвет медали. Не знаю, какая бы у меня жизнь была. Возможно, я бы не встретила потрясающих людей. Поэтому мне нормально, хотя иногда накрывает, и я признаю, что это бьет по самолюбию.



С высоты своего опыта я поняла, что нужно иметь уровень самокритики, чтобы признать свою неосведомленность и недостаток опыта в определенных сферах. Я слышала множество высказываний в свой адрес: “Ты неблагодарная, у тебя серебро, а я бы тоже его хотела”. Это помогло мне понять, что нужно быть внимательнее к другим людям. Я начала развивать свою самокритику и пытаться ставить себя на место других. Моя ситуация с олимпийскими медалями научила меня промолчать и не высказывать своё мнение в неподходящий момент», — сказала Медведева.