Суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Также сторона Валиевой выплатит Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.
В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.
12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.