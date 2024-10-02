Суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.