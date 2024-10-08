Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова показала видео с самой опасной съемки в жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась кадрами со съемки, назвав ее самой сложной и опасной.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

«Самая сложная и опасная съемка на моем опыте», — написала Загитова в своем телеграм-канале.

7 октября стало известно, что Евгения Медведева сменит Алину Загитову в качестве ведущей нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Загитова была ведущей «Ледникового периода» с 2020 года, отработав в этом качестве три сезона. Вместе с ней работали Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

22-летняя Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В конце августа в Казани состоялась премьера собственного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

Ранее мы сделали подборку самых странных нарядов фигуристов, куда вошел образ Загитовой.