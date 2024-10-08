Алина Загитова показала видео с самой опасной съемки в жизни

«Самая сложная и опасная съемка на моем опыте», — написала Загитова в своем телеграм-канале.
7 октября стало известно, что Евгения Медведева сменит Алину Загитову в качестве ведущей нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Загитова была ведущей «Ледникового периода» с 2020 года, отработав в этом качестве три сезона. Вместе с ней работали Алексей Ягудин и Анна Щербакова.
22-летняя Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В конце августа в Казани состоялась премьера собственного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».
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