Тарасова оценила дебют ведущей Медведевой в «Ледниковом периоде»

«Евгения Медведева и Алексей Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно. Что касается других новшеств, то пока не знаю, что нам приготовили. Расспрошу организаторов и тогда вам расскажу», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».