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Тарасова оценила дебют ведущей Медведевой в «Ледниковом периоде»

Председатель жюри шоу «Ледниковый период» и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала дебют Евгении Медведевой в роли ведущей вместо Алины Загитовой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Напомним, Медведева стала ведущей нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Она сменила Алину Загитова, которая работала в «Ледниковом периоде» с 2020 года. Соведущим Медведевой стал Алексей Ягудин.

Вчера, 7 октября, стартовали съемки нового сезона спортивно-развлекательного шоу.

«Евгения Медведева и Алексей Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно. Что касается других новшеств, то пока не знаю, что нам приготовили. Расспрошу организаторов и тогда вам расскажу», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с перерывами с 2007 года. Последний на данный момент девятый сезон завершился в январе 2023 года. Его победителями стали актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов.

Медведева принимала участие в девятом сезоне шоу и заняла второе место. Она выступала в паре с актером Федором Федоровым.

О дате выхода нового сезона «Ледникового периода» пока не сообщается. В сентябре Первый канал объявил кастинг новых участников шоу, предложив всем желающим попробовать свои силы в парах с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.