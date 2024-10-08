Тарасова оценила дебют ведущей Медведевой в «Ледниковом периоде»

Напомним, Медведева стала ведущей нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Она сменила Алину Загитова, которая работала в «Ледниковом периоде» с 2020 года. Соведущим Медведевой стал Алексей Ягудин.
Вчера, 7 октября, стартовали съемки нового сезона спортивно-развлекательного шоу.
«Евгения Медведева и Алексей Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно. Что касается других новшеств, то пока не знаю, что нам приготовили. Расспрошу организаторов и тогда вам расскажу», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».
Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с перерывами с 2007 года. Последний на данный момент девятый сезон завершился в январе 2023 года. Его победителями стали актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов.
Медведева принимала участие в девятом сезоне шоу и заняла второе место. Она выступала в паре с актером Федором Федоровым.
О дате выхода нового сезона «Ледникового периода» пока не сообщается. В сентябре Первый канал объявил кастинг новых участников шоу, предложив всем желающим попробовать свои силы в парах с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.