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«Спешу всех успокоить». Медведева — про проблемы с сердцем

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала новости о проблемах с сердцем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появились новости о запрете от врачей выходить на лед из-за проблем с сердцем, которые были основаны на цитате Медведевой из ее шоу «БеС комментариев».

— Друзья, сегодня в СМИ вышла новость, что «Медведевой врачи запретили выходить на лед из-за проблем с сердцем».

Спешу всех успокоить. Во-первых, чуточку вырванная из контекста новость. Во-вторых, это было сказано в выпуске «БеС Комментариев» со Стасом Ярушиным, который мы снимали больше месяца назад.

Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо. Я активна. Ничего не угрожает.

Готовимся к ледовым шоу «Кармен» с 1 по 4 ноября и моему 25-летнему Юбилею на ЦСКА- Арене. Все хорошо. Не переживайте, — написала Медведева в телеграм-канале.

Евгения Медведева объявила о завершении карьеры в апреле 2023 года. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы. Кроме того, в ее активе две серебряные медали Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года.