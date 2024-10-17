«Спешу всех успокоить». Медведева — про проблемы с сердцем

— Друзья, сегодня в СМИ вышла новость, что «Медведевой врачи запретили выходить на лед из-за проблем с сердцем».



Спешу всех успокоить. Во-первых, чуточку вырванная из контекста новость. Во-вторых, это было сказано в выпуске «БеС Комментариев» со Стасом Ярушиным, который мы снимали больше месяца назад.



Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо. Я активна. Ничего не угрожает.



Готовимся к ледовым шоу «Кармен» с 1 по 4 ноября и моему 25-летнему Юбилею на ЦСКА- Арене. Все хорошо. Не переживайте, — написала Медведева в телеграм-канале.