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Александра Трусова поделилась романтичным видео со своим мужем

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине социальных сетях поделилась романтичным видеороликом со своим мужем Макаром Игнатовым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На видео Александра и Макар танцуют под песню Егора Крида и JONY «Дым». 17 августа во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе состоялась церемония бракосочетания между Александрой и Макаром Игнатовым, фигуристы находились в отношениях с начала этого года.

20-летняя Александра Игнатова (Трусова) является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства.

24-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.