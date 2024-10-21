Александра Трусова поделилась романтичным видео со своим мужем

На видео Александра и Макар танцуют под песню Егора Крида и JONY «Дым». 17 августа во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе состоялась церемония бракосочетания между Александрой и Макаром Игнатовым, фигуристы находились в отношениях с начала этого года.
20-летняя Александра Игнатова (Трусова) является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства.
24-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.