Александра Трусова поделилась романтичным видео со своим мужем

На видео Александра и Макар танцуют под песню Егора Крида и JONY «Дым». 17 августа во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе состоялась церемония бракосочетания между Александрой и Макаром Игнатовым, фигуристы находились в отношениях с начала этого года.