Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-При ISU

Сяо Хим Фа заменит казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров, который тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.
Таким образом в списке финалистов в мужском одиночном катании будут следующие фигуристы: Илья Малинин (США), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймоз (Франция), Сун Сато (Япония), Юма Кагияма (Япония).
Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу в турнире одержал американец Илья Малинин.
Напомним, российские спортсмены не участвуют в Международных соревнованиях по решению ISU.