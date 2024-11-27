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Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-При ISU

Французский фигурист, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа снялся с финального этапа Гран-При ISU из-за травмы лодыжки.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сяо Хим Фа заменит казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров, который тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Таким образом в списке финалистов в мужском одиночном катании будут следующие фигуристы: Илья Малинин (США), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймоз (Франция), Сун Сато (Япония), Юма Кагияма (Япония).

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу в турнире одержал американец Илья Малинин.

Напомним, российские спортсмены не участвуют в Международных соревнованиях по решению ISU.