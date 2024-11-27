Тарасова: Исинбаева не отказывалась от России

На этой неделе президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем родины.
«Я считаю, что она вообще предатель родины. И когда она сказала, что она какой-то там человек мира, голубь мира у нас такой… Если ты решила представлять нашу страну в МОК — а она же у нас была от России в МОК, в комиссии спортсменов — то мне очень странно, как это, сидя в Испании, ты представляешь Россию и не знаешь, что сейчас творится внутри этой страны», — сказала тогда Елена Вяльбе.
«Я очень хорошо отношусь к Исинбаевой. Она прославила нашу родину. Кто ее называет предателем? Никогда не слышала. Вяльбе? Не понимаю, что такого сделала Исинбаева. Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил. Исинбаева — русский человек, выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Считаю, мы не можем ей предъявлять никаких претензий», — передает слова Тарасовой Sport24.
Исинбаева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и Пекина-2008. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении. В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 м), который не побит до сих пор.
В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры, после чего получила членство в комиссии спортсменов МОК. Эти полномочия истекли летом 2024 года.