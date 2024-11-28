Камила Валиева признана лучшим спортивным блогером 2024 года

Совокупная аудитория Камилы Валиевой в соцсетях составляет около 1,8 млн подписчиков. Ее главной соцсетью является личный канал в Telegram, где она делится кадрами и роликами с выступлений в ледовых шоу и репетиций. При этом у фигуристки, в отличие от большинства других номинантов на награду, нет собственного канала на YouTube.