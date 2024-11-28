Камила Валиева признана лучшим спортивным блогером 2024 года

18-летняя фигуристка получила награду по результатам голосования экспертного жюри. В шорт-лист номинации Валиева вошла по итогам народного голосования, которое проходило с 4-го по 22 октября.
Второе место в голосовании экспертов заняла фигуристка Евгения Медведева, третьим стал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Также на премию претендовали футбольный блогер и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Попков, более известный как Герман El Clasico, и фитнес-тренер Владимир Олефиренко.
Валиева не смогла присутствовать на церемонии вручения награды. Вместо нее награду получила мать фигуристки Алсу Анваровна.
Совокупная аудитория Камилы Валиевой в соцсетях составляет около 1,8 млн подписчиков. Ее главной соцсетью является личный канал в Telegram, где она делится кадрами и роликами с выступлений в ледовых шоу и репетиций. При этом у фигуристки, в отличие от большинства других номинантов на награду, нет собственного канала на YouTube.