Рудковская рассказала, за что Овечкин обещал подарок ее сыну

«Саша отобрался на младшее первенство России, мемориал Жука. Он будет одним из самых юных участников. Будет соревноваться с юниорами. Понятно, что мы не рассчитываем на высокие призовые места — он на два года младше других, но мы не боимся соревнований. Тройной лутц и тройной тулуп он учит. На отборе занял второе место. Мечта — выучить тройной аксель до лета. Ему же Александр Овечкин обещал подарок ценный, если прыгнет. Так что работает, чтобы доказать и себе, и ему», — сказала Рудковская.