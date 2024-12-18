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Рудковская рассказала, за что Овечкин обещал подарок ее сыну

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обещал сделать ее сыну Саше ценный подарок. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Саша отобрался на младшее первенство России, мемориал Жука. Он будет одним из самых юных участников. Будет соревноваться с юниорами. Понятно, что мы не рассчитываем на высокие призовые места — он на два года младше других, но мы не боимся соревнований. Тройной лутц и тройной тулуп он учит. На отборе занял второе место. Мечта — выучить тройной аксель до лета. Ему же Александр Овечкин обещал подарок ценный, если прыгнет. Так что работает, чтобы доказать и себе, и ему», — сказала Рудковская.

Саша Плющенко, более известный как Гном Гномыч, является сыном Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Плющенко-младший с детства занимается фигурным катанием и активно участвует в ледовых шоу, организованных своими родителями. В октябре 11-летний фигурист победил на турнире в Московской области по первому спортивному разряду.