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Тарасова заявила, что Загитова должна делать шоу за свои деньги

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова должна делать ледовое шоу за свои средства.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Алины Загитовой на проведение ледового шоу «Алые паруса». Спортсменка попросила государство профинансировать мероприятие полностью — в графе «софинансирование» при подаче заявки она указала 0,00 рубля. Все расходы в размере 75 миллионов рублей планировалось покрыть за счет фонда.

«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я все делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией.

Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, еще, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

После отказа Загитова отреагировала на это решение в своем телеграм-канале.

«Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина», — написала 22-летняя фигуристка.

Напомним, в конце августа в Казани состоялась премьера первого собственного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».