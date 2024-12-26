Авербух объяснил большое количество штрафов за нарушения ПДД

Авербух с 409 штрафами за этот год занял второе место. Лидером рейтинга самых нарушающих ПДД спортсменов стал защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия. На его счету 652 штрафа. На третьем месте расположился нападающий «Зенита» Александр Соболев (264).
«На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по 6−7 часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».
Российские спортсмены, чаще всего нарушавшие ПДД в 2024 году:
Георгий Джикия (футбол, «Химки») — 652 штрафа;
Илья Авербух (фигурное катание) — 409 штрафов;
Александр Соболев (футбол, «Зенит») — 264 штрафа;
Артем Дзюба (футбол, «Акрон») — 258 штрафов;
Дмитрий Баринов (футбол, «Локомотив») — 216 штрафов;
Алина Загитова (фигурное катание) — 210 штрафов;
Никита Нагорных (спортивная гимнастика) — 202 штрафа;
Илья Ковальчук (хоккей) — 181 штраф;
Рифат Жемалетдинов (футбол, ЦСКА) — 176 штрафов;
Сергей Толчинский (хоккей, СКА) — 165 штрафов.